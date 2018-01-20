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Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 çocuk 6 kişi yaralandı.

Gaziantepte feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

20 Ocak 2018 18:04

Olay, bugün öğle saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Bayındır idaresindeki 27 JC 834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk 7 kişi yaralandı. Olay sonrası çağrılan ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü Ömer Bayındır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Orhan Erkılıç
 

 

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