Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, ''15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) silahlı terör örgütü mensuplarınca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve ayrıca bu örgüte üyelik suçlarından, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve devam eden soruşturmalar neticesinde,

Gaziantep’te avukatlar yapılanmasına yönelik devam eden operasyon kapsamında, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır'' denildi.