Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütle iltisakı bulunan şirketlere yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gözaltına alınan M. H. P. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen V.A isimli şahıs ise sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.