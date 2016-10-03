Gaziantep’in İslahiye ilçesi Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir bankanın önündeki kaldırımın üzerine bırakılan koli, bomba korkusuna neden oldu. Banka Güvenlik görevlilerinin polise şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Kolinin üzerindeki alıcı kısmında "Çiğ köfteci Ömer Usta" yazısı üzerine polis, olay yerine yakın televizyon tamirciliği yapan usta Ömer Gök’ün dükkanına girerek, kendisine kayıp kolisinin bulunmadığını sordu. Polislerin cadde ortasında üzerinde ’Ömer Usta’ yazan kolinin bulunduğunu belirtmesi üzerine konuyu anlayan Ömer Gök, polislerle olay yerine giderek işin aslını anlattı.

"EŞİMLE BOŞANMA AŞAMASINA GELDİM"

Ömer Usta, Adana’dan gönderilen ve içerisinde vakumlanmış çiğ köfte bulunan kolinin hemen hemen her gün geldiğini fakat isim benzerliği nedeniyle hep kendisine bırakıldığını söyledi. Bir kaç kez terminale kadar giderek, koliyi almak zorunda kaldığını da anlatan Ömer Usta, kolinin kendisine ait olmadığını ama isim benzerliği nedeniyle sürekli kendisine getirildiğini söyledi. Kendisinin bugün dükkanı biraz geç açması nedeniyle caddeye bırakmış olabileceğini belirten Ömer Gök, artık kolinin kendisine gelmediğini ne eşine ne de çevresine anlatamadığını söyledi. Eşiyle koli nedeniyle sürekli tartıştıklarını söyleyen Ömer usta, boşanma aşamasına geldiklerini kaydetti.

Kolinin kendisiyle alakası olmamasına rağmen koliye ücret de vermek zorunda kaldığını söyleyen Ömer Gök, "Bu koli nedeniyle evde her gün eşimle tartışıyorum. İş yerim cadde üzerinde olması nedeniyle Ömer usta denilince akla hep ben geliyorum. Koliyle alakam olmadığı halde hep benim iş yerimin önüne bırakılıyor. Ben televizyon tamirciliği yapan biri olmam nedeniyle Ömer usta diye biliniyorum, tanınıyorum. Ancak paketin bana ait olmadığını ne eşime ne de paketi görenlere anlatamıyorum. Bir de bazen bu koliyi almak için genelde terminale kadar gidiyorum ve ücret ödüyordum. Bazen otobüsle geçerken iş yerime bırakıyorlar. Bugün iş yerini geç açtığım için otobüsten paketi cadde üzerine bırakmışlar" dedi.

"KOLİDE YASA DIŞI ŞEYLER ÇIKSA BAŞIM AĞRIYACAK"

Koliyi gönderenlerden kartvizit yapıştırmalarını isteyen Ömer Usta, "Bu koli sahibinde ricam, kolinin üzerine bir telefon numarası ya da kartvizitini bırakmasını rica ediyorum. Çünkü her sefer koli sorun oluyor. Bir de maazallah kolide yasa dışı bir şeyler çıksaydı, benim başım ağrıtacaktı" diye konuştu.

Olayın anlaşılmasının ardından ise polis ekipleri, çiğ köfte satışı yapan Ömer ustayı buldu. Ömer Usta ile birlikte paketi açarak, içerisini inceleyen polis ekipleri, korkulacak bir durumun olmaması nedeniyle koliyi gerçek sahibine teslim etti.