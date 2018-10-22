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Gaziantep'te firar eden asker ortalığı karıştırdı!

Gaziantep'te firar eden asker ortalığı karıştırdı!
Gaziantep'te firar eden asker ortalığı karıştırdı!

Gaziantep'te birliğinden firar eden asker, yanında götürdüğü G3 piyade tüfeği ile girdiği bir alış veriş merkezine girerek ortalığı karıştırdı.

Gaziantep'te firar eden asker ortalığı karıştırdı! - Tıkla İzle

Gaziantep'te birliğinden firar eden asker, yanında götürdüğü G3 piyade tüfeği ile girdiği bir alış veriş merkezine girerek ortalığı karıştırdı. Er M.T adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alındı.

Valilikten firari askerle ilgili açıklama

Gaziantep Valiliği firar ederek alışveriş merkezine giren askerle ilgili açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, "22.10.2018 tarihinde saat 09:00'da birliğinden firar ederek silahıyla Şehitkâmil ilçemizdeki bir alışveriş merkezine giren Er M.T adlı şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ikna edilerek teslim alınmıştır. Olayda herhangi bir rehin alma durumu söz konusu değildir. Can kaybı, yaralı veya hasar bulunmayan olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.  

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