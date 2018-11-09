Gaziantep'te gaspçı dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 7 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığındığı Gaziantep'te Türk vatandaşı olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki G.A.S. isimli genç kız ve lise öğrencisi arkadaşı A.G. dershane çıkışında Yeditepe Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Parkı'nda otururken, kimliği belirsiz 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda boynundan yaralanan G.A.S ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 16 yaşındaki arkadaşı A.G. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamazken, arkadaşı A.G.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Olayın yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

ÖNCE MOTOSİKLETLE, SONRA YAYA OLARAK GELDİLER

Yapılan ilk incelemede, dershane çıkışı parkta oturan iki öğrencinin yanına kimliği belirlenemeyen 2 şahsın önce motosikletle geldiği ileri sürüldü. Şahısların, acil telefonla görüşmeleri gerektiğini söyleyerek gençlerden telefon istediği iddia edildi. Suriyeli genç kızın telefonunda kontör olmadığını ve görüşemeyeceğini söylemesi üzerine şahısların motosikletle parktan uzaklaştığı, bir süre sonra yaya olarak olay yerine gelen 2 şahsın yine telefonununu istediği genç kızdan tekrar olumsuz cevap alması üzerine bıçakla saldırdığı ileri sürüldü.

Dün akşam meydana gelen olayda yaralanan A.G. tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Genç kızın cenazesi Gaziantep Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen genç kızın cenazesi, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.