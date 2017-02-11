Gaziantep’e gelen kebap ve yöresel yemeklerin dışında lezzetleri tatmak isteyenlerin uğrak noktası olan Burgercheck, “Gaziantep’e Gitme Zamanı” kampanyasında şehre gelen yerli turistlerin de ilgi odağı olmayı başardı.

Burgercheck Yönetim Başkanı Gamze Acıoğlu, hızlı yemek kültürüne alışan çocukların, gençlerin ve halkın bu alışkanlıklarını sağlıklı ürünlerle devam ettirmesini istediklerini söyledi. Hizmet sektöründe yarım asrı deviren Acıoğlu Lokantası markalarından olduklarına dikkati çeken Acıoğlu, Burgercheck’in 7’den 70’e hizmet verdiğini belirterek, ürünlerinin hepsinin taze dondurulmamış et ve sebzeden oluştuğunu vurguladı.

Burgercheck’te hazırlanan menülerin her kesimden insanın damağına hitap ettiğini ifade eden Acıoğlu, “Gastronomide tartışmasız otoritesini ilan eden Gaziantep yemeklerinin zenginliğine zenginlik katacak slowfood akımının öncüsü olmanın mutluluğunu duyuyoruz. Tek çabamız doğal ürünlerle elde edilen sağlıklı beslenme kültürünü aşılayabilmektir” dedi.

Son yıllarda şehrin gastronomi turizminin neredeyse sanayinin önüne geçtiğine dikkat çeken Acıoğlu, “Çeşitliliği ve alternatifleri artırmak zorundayız. Amacımız şehrimize gelen misafirlerimizin yöresel tatların ve kebabın haricinde alternatifleri artırmaktır. Hızlı yemek kültürüne alışan çocuklarımız, gençlerimiz ve halkın bu alışkanlıklarını sağlıklı ürünlerle devam ettirmesini istiyoruz. Burgercheck’te sınırsız hamburger çeşitleri, ıslak burger, kavurmalı pizza ve tamamıyla kendi inovasyonumuz olan salata çeşitleri ile doğal içeceklerden oluşan menümüz her kesime hitap ediyor. Ayrıca bonfile, biftek ve ızgara köfte gibi ürünlerimiz ve piyaz çeşitlerimizle zengin bir menü oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız, halkımızın ve Gaziantep’e gelen misafirlerimizin özgün, sağlıklı ve farklı ürünlerle alternatif öğün oluşturmaktır. En büyük çabamız da menümüzü yeniliklere, gelişmeye açık hale getirmektir” şeklinde konuştu.

Farklılıklarla birlikte Gaziantep’in dünya gastronomi turizminden daha fazla pay alacağını vurgulayan Acıoğlu, şehrin zengin yemek kültürüne katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

“Sloowfood’un Gaziantep’teki ilk temsilcisiyiz”

Teknolojinin gelişimiyle birlikte dünyada fast food kültürünün giderek arttığını ifade eden Acıoğlu, “Fast food yemeklerde dondurulmuş ürünlere yer veriliyor. Bunların sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. İtalya’da doğan yeni bir akım var, slowfood olarak tanımlanıyor. Slowfood, doğal ürünlerden yapılan yemek yeme kültürüdür, biz bunun Gaziantep’teki ilk temsilcisi olduk. Ürünlerimizin hepsi tamamıyla doğal, Gaziantep’in damak tadına uygun, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Hamburger çeşitleri, ıslak hamburger, kavurmalı pizza, steakle bonfile gibi 10 çeşit hamburger hazırladıklarını anlatan Acıoğlu, Burgercheck’e gelen kişinin sadece hamburger yemediğini, diyet yiyeceklerini de bulabileceğini ifade etti.

Aperatif şeyler yemek istiyorsa salata çeşitleri, et yemek istiyorsa, bonfile, biftek ve hamburger yemek istiyorsa en az 15 çeşidi işletmemizde bulabilir” diyen Acıoğlu, et yemeyenler için de vejetaryen burger ve sebzeli pizza hazırladıklarını dile getirdi. Acıoğlu, ürünlerinde tavuk kullanmadıklarını, tavuğu sadece tavuklu salatada tercih ettiklerini dile getirdi.

Burgercheck’e gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Acıoğlu, belirli bir yaş grubuna hitap etmediklerini vurgulayarak, “7’den 70’e müşterimiz var. Çünkü her kesime hitap eden menümüz var. Çocuk hamburger yerken, ailesi bonfile, biftek veya ızgara köfte yiyebiliyor. Yeniliklerden geri kalmıyoruz, gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. İnsanların farklı şeyler tatlar tatmasını istiyoruz” diye konuştu.