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Gaziantep’te göz gözü görmedi

Gaziantep’te sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantepte göz gözü görmedi

05 Ocak 2018 11:42
Gaziantep’te göz gözü görmedi - Tıkla İzle

Sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, kent merkezinde ve bağlı karayollarında etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü noktalarda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gaziantep-Nizip ve Gaziantep-Kilis karayollarında ise yoğun sis nedeniyle ulaşım zorlaştı.

Diğer yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre öğleden sonra yağmur beklenirken, sisin akşam saatlerinde dağılacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde hava sıcaklığının 6 derece, hissedilen sıcaklığın ise eksi 1 derece olacağı belirtildi. 

Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, sis

 

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