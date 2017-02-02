İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan Reşat A, hakkında eşini darp ve gasp ettiği gerekçesiyle işlem başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartıldığı iddia edilen Reşat A., oturduğu Özdemirbey Caddesi 6024'üncü sokakta polisleri görünce kaçarak, aynı sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatı katındaki kapıyı da kilitleyen şahıs, ayrıldığı eşi Emine A'nın getirilmesini istedi. Eşi getirilmezse kendisini yaklaşık 20 metre yükseklikten boşluğa bırakacağını söyleyen şahıs, polise teslim olmayacağını ifade etti.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından branda açıldı. Polis, psikolog ve itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs uzun süren çabanın ardından teslim olmayı kabul etti.

Polise kapıyı açan şahıs, yoğun güvenlik tedbirleri arasında polis aracına bindirildi. Zanlının sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.

İntihar girişiminin olduğu binada oturan vatandaşlar ise binanın pencere ve balkonlarına çıkarak, büyük bir şaşkınlıkla şahsı ve çevredeki vatandaşları izledi.

Mehmet Bulut

