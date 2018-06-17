Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı özel bir hastanede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oluşan yangında hastane içerisinde yoğun dumandan etkilenen 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken, hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Mehmet Bulut

