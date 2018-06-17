Diğer
Kategoriler

Gaziantep'te hastanede yangın: 2 ölü

Gaziantep'te sabaha karşı 04.00 sıralarında özel bir hastanede meydana gelen yangında 2 kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Gaziantepte hastanede yangın: 2 ölü

17 Haziran 2018 11:15

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı özel bir hastanede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle oluşan yangında hastane içerisinde yoğun dumandan etkilenen 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybederken, hastanenin Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 25, çeşitli servislerde 10, Yenidoğan Ünitesinde 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli olmak üzere toplam 85 kişi AFAD Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.  

Mehmet Bulut
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç