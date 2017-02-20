Diğer
Kategoriler

Gaziantep’te huzur uygulaması: 23 gözaltı

Gaziantep’te yapılan eş zamanlı huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı.


20 Şubat 2017 15:30

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı 47 ayrı ekipte yer alan 131 personelle yapılan eş zamanlı huzur uygulamalarında, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Yakalanan zanlıların adli makamlara sevk edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde oluşturulan huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması ve olması muhtemel asayiş, terör ve kaçakçılık olayları başta olmak üzere muhtelif olaylara karşı önceden önlem almak, aranmakta olan şahısların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 06:30'da İl Merkezinde ve İlçelerimizde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 47 ekip ve 131 personelin katılımı ile huzur uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Silahlı Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Fuhuşa Teşvik, Evden Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme vb.' suçlardan haklarında aranma kararı bulunan toplam 23 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi" denildi.

Etiketler: Gaziantep, huzur uygulaması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!