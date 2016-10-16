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Gaziantep'te ikinci patlama

Gaziantep'te polisin hücre evine operasyonu esnasında bir canlı bomba kendisini patlatmış, olayda 3 polis şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantepte ikinci patlama

16 Ekim 2016 15:46

Operasyonu genişleten polis ekipleri, ilk olayda girilen çatışmada kaçan teröristlerin yakalanması için Şehitkamil ilçesi Durak Mahallesi Pırlanta Sitesi'nde bir binanın 5. katına operasyon düzenledi. Burada yaşanan çatışma sonrasında da bir patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polisin hücre evine operasyonu esnasında bir canlı bomba kendisini patlatmış, olayda 3 polis şehit olmuş, 8 kişi de yaralanmıştı. Ardından operasyonu genişleten polis ekipleri, ilk olayda girilen çatışmada kaçan teröristlerin yakalanması için Şehitkamil ilçesi Durak Mahallesi Pırlanta Sitesi'nde bir binanın 5. katına operasyon düzenledi. Burada yaşanan çatışma sonrasında patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralının olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmezken, sitede hasarlar meydana geldi.

Öte yandan, patlamanın ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

Lider Olgun - Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, ikinci patlama


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