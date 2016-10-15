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Gaziantep’te inşaatta göçük: 2 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir inşaatta beton dökme çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 işçi yaralandı.

Gaziantepte inşaatta göçük: 2 yaralı

15 Ekim 2016 20:32

Edinilen bilgiye göre, Sultan Abdülhamit Han Mahallesi’nde bir inşaatta beton dökme çalışması sırasında göçük meydana geldi. Betonların altında kalan işçiler Ökkeş Köse (47) ve Mehmet Başkurt (49) yaralandı. Ökkeş Köse, inşaatta çalışan arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye götürülürken, Mehmet Başkurt ise inşaatın beton ve demir yığınları arasında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vücudunun yarısı göçük altında kalan Başkurt’u, titiz bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı işçi olay yerinde bekleyen ambulans tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. 

Ömer Yayla
 

Etiketler: göçük


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