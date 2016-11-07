Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yürütülen güvenlik operasyonları ve benzeri hususlar bahane edilerek, zaman zaman iş yerlerinin çeşitli provokatif ve yasa dışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldığı gözlemlenmiştir. İş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak, huzur ve sükûnunu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik içinde günlük ihtiyaçlarını karşılamada önemli ölçüde zafiyete uğrattığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda valiliğimizce, kamu düzeninin korunması için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesinin Ç fıkrası ve 11’inci maddesinin E fıkrası ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilimiz sınırları içinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklanmıştır. Aksine davrananlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi hükmü uyarınca ilan olunan karar ve tedbirlere uymayan sorumlular hakkında adli işlem yapılacaktır. İş yerlerinin toplu olarak kapatılması eylemleri karşısında yetkilerini kullanmayan meslek odalarının yetkili organları ve sorumluları hakkında gerekli işlemler Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılacaktır" denildi.