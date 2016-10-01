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Gaziantep’te İsmail Kartal’a şok!

Gaziantepspor’da taraftarlar Gaziantespor-Bursaspor karşılaşması öncesinde İsmail Kartal aleyhine "Fenerbahçeli hoca istemiyoruz. Fenerbahçe’ye hoca olsana" diyerek tepkilerini sürdürdüler.

Gaziantepte İsmail Kartala şok!

01 Ekim 2016 20:09

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe maçı öncesi özel bir televizyon programında verdiği repörtaj sonrası kırmızı-siyahlı taraftarların maç öncesi ve sonrası yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalan Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal’a tepkiler Bursaspor maçında da sürdü. Lig’in 6. haftasında evinde Bursaspor ile oynanan maçın öncesinde kırmızı-siyahlı taraftarlar tecrübeli teknik adam aleyhinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe’ye hoca olsana

Gaziantepsporlu taraftarlar iki takımın ısındığı sırada İsmail Kartal’a "İsmail dışarı" derken seremoni sırasında ve maç oynandığı sırada ise "Fenerbahçe’ye hoca olsana" ve "Fenerbahçeli hoca istemiyoruz" diye tempo tutarak İsmail Kartal’a tepkilerini sürdürdüler.

Etiketler: gaziantepspor, İsmail Kartal


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