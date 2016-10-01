Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe maçı öncesi özel bir televizyon programında verdiği repörtaj sonrası kırmızı-siyahlı taraftarların maç öncesi ve sonrası yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalan Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal’a tepkiler Bursaspor maçında da sürdü. Lig’in 6. haftasında evinde Bursaspor ile oynanan maçın öncesinde kırmızı-siyahlı taraftarlar tecrübeli teknik adam aleyhinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe’ye hoca olsana

Gaziantepsporlu taraftarlar iki takımın ısındığı sırada İsmail Kartal’a "İsmail dışarı" derken seremoni sırasında ve maç oynandığı sırada ise "Fenerbahçe’ye hoca olsana" ve "Fenerbahçeli hoca istemiyoruz" diye tempo tutarak İsmail Kartal’a tepkilerini sürdürdüler.