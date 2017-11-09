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Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

Gaziantep'te polis ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları 2 ayrı operasyonda toplam 5 bin 315 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantepte kaçak sigara operasyonu

09 Kasım 2017 13:35

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kaçak sigara satışı yapan şahıslara yönelik 30 Ekim 2017 ile 06 Kasım 2017 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda Kayaönü mahallesinde bir şahıstan 4 bin 600 paket, Eyüp Sultan mahallesinde bir başka şahıstan 715 paket olmak üzere toplam 5 bin 315 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 

 

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