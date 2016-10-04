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Gaziantep'te kafaları karıştıran açıklama

15 Temmuz darbe girişi sonrasında Gaziantep Üniversitesi'ne devredilen FETÖ/PDY örgütüne ait Zirve Üniversitesi’nde bulunan poligon ve kozmik oda iddialarına ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'ndan açıklama geldi.

Gaziantepte kafaları karıştıran açıklama

04 Ekim 2016 17:45

3 gün önce Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür tarafından bulunduğu açıklanan FETÖ/PDY örgütüne ait üniversitedeki poligonun, öğrencilerin talebi üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle 2009-2010 yılında hizmete girdiği bildirildi. 

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep Üniversitesine devredilen Zirve Üniversitesinin öğrenci yurdunda birçok gizli asansörün yanı sıra bu asansörlerin çıktığı gizli toplantı salonu ve odalarda yapılan incelemelerde ise "Kozmik oda olarak belirtilen yer ile ilgili FETÖ’ye ait olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır" denildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son birkaç gündür basında çıkan kapatılan Zirve Üniversitesinde FETÖ’ne ait kozmik oda, atış poligonu ve yasak kitaplar bulunmasıyla ilgili haberler ve yorumlarla ilgili aşağıda bahsedilen basın açıklaması yapılması ihtiyacı duyulmuştur.
23.07.2016 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 667 Sayılı Kanun Hükmünde kararname kapsamında Zirve Üniversitesi’ne “El Koyma, Muhafaza Altına Alma” işlemleri yapılmıştır. Zirve Üniversitesi’nin el koyma iş ve işlemleri kurulan bir komisyon tarafından yerine getirilmiş, bina ve malzemeler Milli Emlak Müdürlüğü’ne kaydedilmiş, akabinde Gaziantep Üniversitesi’ne devredilmiştir.

Yapılan araştırmada bahse konu poligon ve kozmik oda olarak belirtilen yer ile ilgili FETÖ’ye ait olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Poligon konusunda açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda, poligonun öğrencilerin talebiyle yapıldığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle (2009-2010) yılında hizmete girdiği anlaşılmıştır. Havalı tabanca atış poligonunun herhangi bir izin ruhsat konusunun olmadığı, Emniyet birimlerine poligonla ilgili örgütsel bir konunun intikal etmediği öğrenilmiştir. Havalı tabanca poligonlarının, her türlü ruhsat ve denetimi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla her türlü iş ve işlemler ile takibi, ilgili kurumun yetkisindedir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ denildi. 

Etiketler: FETÖ/PDY, Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, gaziantep üniversitesi, kozmik oda, poligon, zirve üniversitesi


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