Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi 19.00 sırlarında büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan işçilerin hayvan çiftliği sahibinden yardım itmesi üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma büyük baş hayvanların bulunduğu çiftliğe geldiğinde yerde hareketsiz yatan Ali Çelik, Süleyman Aslan ile Mervan Arslan gördü. Hemen durumu sağlık görevlilerine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek, yaptıkları kontrolde, Ali Çelik, Süleyman Aslan hayatını kaybettiği belirledi. Durumu ağır olan Mervan Arslan,Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kişinin ateşli silahla vurulduğunu belirleyen jandarma zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak, çiftlik sahibi ve bir çok kişinin ifadesine başvurulduğu, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Mehmet Bulut