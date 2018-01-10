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Gaziantep’te kapkaç operasyonu: 20 tutuklama

Gaziantep’te farklı zamanlarda kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı öne sürülen 30 şahıstan 20’si tutuklandı.

Gaziantepte kapkaç operasyonu: 20 tutuklama

10 Ocak 2018 18:14

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince ilimizde son bir ayda bazı bölgelerdeki motosikletle kapkaç ve Yankesicilik olaylarındaki artış sebebiyle, olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına ve olayların aydınlatılmasına yönelik kapkaç ve yankesicilik olaylarının meydana geldiği yerlere, resmi ve sivil ekipler yerleştirilerek alan daraltması yapılmak suretiyle uygulama yapıldı. Olayların meydana geldiği güzergâhlar üzerinde ve Halk otobüsleri içerisinde geçmişe dönük güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevlilerimizin özverili çalışmaları sonucu, kapkaç olaylarını gerçekleştiren 20 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan, 12' si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yankesicilik olaylarını gerçekleştiren 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan, 8 'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yine ilimizde 2017 yılı içerisinde motosikletle kapkaç olaylarına karışan şüpheli şahıslardan 137 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 97' si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı’’ ifadeleri kullandı. 

Etiketler: kapkaç

 

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