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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Gaziantep'te yalnız yaşayan yaşlı adam sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Gaziantepte karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

24 Ocak 2017 10:44

Olay, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi Dağcı Çıkmaz Sokağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta bekçilik yapan 61 yaşındaki Şıhlı Alagöz işe gitmeyince patronu kendisini aradı. Telefonuna ulaşılamayan Alagöz’ün evine giden patronu kapının açılmadığını görünce durumu polise bildirdi.
Şıhlı Alagöz’ün yaşadığı eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Yaşlı adamın yatağında hareketsiz yattığını gören polis durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. İlk bulgulara göre karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü ileri sürülen Şıhlı Alagöz’ün cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Orhan Erkılıç
 

Etiketler: karbonmonoksit zehirlenmesi


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