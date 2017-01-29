Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Gaziantep’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Gaziantep’te bir çift sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 62 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, kocası yaşam mücadelesi veriyor.

Gaziantepte karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

29 Ocak 2017 12:24

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Atabek Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (65) ve Fatma Köroğlu (62) çifti, gece sobaya kömür atıp uykuya daldı. Sabah halsiz bir şekilde uyanan Mehmet Köroğlu, zehirlendiğini anlayarak köyde oturan oğlu Ali’yi arayıp yardım istedi. Ali Köroğlu da sağlık ekiplerini arayarak, annesi ve babasının yaşadığı adresi verdi. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri çifti baygın halde buldu. İlk müdahalesi yapılan çift, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Gazdan zehirlenen Mehmet Köroğlu hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, Fatma Köroğlu ise özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastaneye kaldırılan Fatma Köroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaydeden kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
Gazdan zehirlenen çiftin 5 çocuğu bulunduğu ve çocuklarından ayrı yaşadığı öğrenildi. 

Mehmet Bulut
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 1°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!