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Gaziantep’te kardeş kardeşi vurdu

Gaziantep’te iki kardeş arasında gürültü yaptıkları iddiası ile çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantepte kardeş kardeşi vurdu

16 Eylül 2016 14:00

Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Emek Mahallesi, 16 nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı binada oturan Harun ve Ali S. Kardeşler arasında gürültü yaptıkları iddiasıyla tartışma çıktı. Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kardeşlerden Harun S. Üzerindeki tabancayı çekerek ağabeyi Ali S’ye (53) ateş etti. Yaşanan olayda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ali S. 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Ali S. (53) acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi Ali S. İse olay sonrası kayıplara karıştı.Olayda hayatını kaybeden Ali S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç

Etiketler: Gaziantep, kardeş cinayeti


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