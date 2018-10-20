Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetimindeki ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep etkisiz bir performans gösterdiği maçta rakibiyle 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Del Valle'nin pasında topla buluşan Gökhan Alsan'ın şutu auta çıktı.

22. dakikada Kerim'in nefis ara pasında Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

47. dakikada Gazişehir'de kornerden gelen topa Yalçın çok iyi vurdu, savunma çizgiden çıkardı.

48. dakikada Oğulcan'ın ortasında Kerim'in ikinci dokunuşunda top ağlara gitse de hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Sarper Barış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Bahadir Çiloğlu, Igor (Oğulcan Çağlayan dk. 46), Kerim Avcı (Jefferson dk. 51), Prince Segbefia, Gökhan Alsan, Rydell Poepon (Seifedin Chabbi dk. 73), Yonathan del Valle

Yedekler: Nihat Şahin, Okan Derici, Kubilay Aktaş, Mahmut Bilir

Teknik Diraktör: Mehmet Altıparmak

Ümraniyespor: Burak Öğür, Aaron Appindangoye, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Andreas Vasilogiannis (Diabang Dialiba dk. 82 ?), Emircan Altıntaş (Merthan Açıl dk. 90 ?), Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Levy Madinda (Recep Aydın dk. 72), Atabey Çiçek

Yedekler: Enes Fidayeo, Alaaddin Okumuş, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sarı Kartlar: Bahadır Çiloğlu, Segbefia, Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Tarık Tekdal, Mücahit Albayrak, Recep Aydın, Merthan Açıl (Ümraniyesor)