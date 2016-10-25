Eylül ayında Gaziantep’te konut satışlarında adeta patlama yaşandı. 2015 yılı Eylül ayında Gaziantep’te bin 780 konut satılırken, bu yılın Eylül ayında satılan konut sayısı 2 bin 225 olarak gerçekleşti. Konut satışlarındaki artışın ekonomideki canlanmanın göstergesi olduğuna dikkat çeken RE/MAX Gökçem Broker/Owner’ı Uğur Tosun, bankaların konut kredisi faizlerini düşürmesinin, konut satışlarının artmasında önemli etken olduğunu ifade etti.

Gayrimenkul sektörü canlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de konut satışlarında önemli artış meydana geldi. Geçtiğimiz Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 17.8 oranında artış gösterdi. Gaziantep’te ise bu yılın Eylül ayında, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre konut satışları 445 artarak 2 bin 225 oldu.

Dünyanın en büyük gayrimenkul firması olan RE/MAX Gökçem Broker/Owner’ı Uğur Tosun, Eylül ayında konut satışlarında meydana gelen artışı değerlendirdi. Uğur Tosun, Gaziantep’te geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen konut satışlarındaki artışın sevindirici olduğuna dikkat çekti.

Kredi faizlerinin düşmesi etkili oldu

Uğur Tosun, “Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 1780 konut satışı gerçekleşmişti. Bu yılın Eylül ayında ise 2 bin 225 konut satıldı. Gaziantep’te konut satışlarında meydana gelen artış, Türkiye ortalamasının çok çok üzerindedir. Diğer taraftan geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde Gaziantep’te 17 bin 372 konut satılırken, bu yıl aynı dönemde 18 bin 725 konut satışı gerçekleşti” dedi.

Konut satışlarındaki artışın nedenlerini açıklayan Uğur Tosun, bankaların konut kredisi faizlerini düşürmesinin satışların artmasında etkili olduğunu ifade etti. Son birkaç yıldan bu yana konut fiyatlarında önemli bir artış olmadığını kaydeden Tosun, “Tüketiciler, konut taleplerini erteleyince, konut fiyatları bir süredir adeta yerinde saydı. Bunun yanında geçtiğimiz aylarda bankalar konut kredilerinin faizlerini önemli ölçüde düşürdü. Dolayısıyla konut almak cazipleşti ve satışlarda önemli bir artış meydana geldi” şeklinde açıklamada bulundu.

Artışın devam etmesi bekleniyor

Konut satışlarındaki artışın, ekonomideki canlanmanın göstergesi olduğuna dikkat çeken Tosun, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ekonominin genel durumu hakkında bilgi almak için gayrimenkul sektörüne bakmak gerekir. Çünkü, gayrimenkul sektörünün durumu, ekonominin adeta aynası gibidir. Gayrimenkul sektörü, adeta ekonominin can damarıdır. Eğer gayrimenkul sektörü canlı ise, ekonomi de canlı demektir. Eylül ayında konut satışlarında yaşanan artış piyasalarda da canlanmanın başladığının göstergesidir. Gayrimenkul sektöründeki canlılığın önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.