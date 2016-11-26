Olay önceki gece saat 23:30’da meydana geldi. Gaziantep’in şehir merkezinin birçok noktasından şiddetli bir şekilde hissedildi. Patlama sonrası polis, jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerinin seferber olduğu il merkezinde patlama sesinin üzerinden yaklaşık 1 saat geçmesine rağmen henüz bir bulguya rastlanmadı.

İl merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Karkamış, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinden de duyulan patlama sesinin sebebinin ne olduğu hala araştırılıyor.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gaziantep’teki patlama iddiasıyla ilgili doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmamakta. En doğru açıklama ilgili resmi makamlarca yapılacak’’ dedi.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç