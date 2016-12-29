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Gaziantep’te liseli öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı

Gaziantep’te lise öğrencileri arasında çıkan yan bakma tartışması büyüyünce iki okul öğrencileri birbirine girdi. Bir öğrencinin yaralandığı olaylar, öğrencilerin erken tahliyesi ile sona erdirildi.


29 Aralık 2016 16:21

Gaziantep’te aralarında yaklaşık 900 metre mesafe bulunan iki ayrı lisenin öğrencileri, lokantada ‘yan bakma’ mevzusundan tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öğrenciler birbirlerine girdi. Okul idare ve öğretmenlerin müdahalesine rağmen öğrencilerin sakinleştirilememesi üzerine polisten yardım istendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Okul ve çevresindeki ara sokakları da tutan polis, ortamı yatıştırdı. Ara sokaklarda sık sık öğrencilerin sözlü tartışmaya girmesi üzerine bu kez tüm öğrenciler, okulların içerisine alındı. Dışarıda kalan öğrencilerin sözlü sataşma ve tartışmalara devam etmesi üzerine iki okul öğrencilerinin de erken tahliye edilmesi kararı alındı. İki okulun öğrencileri sırayla tahliye edildi.

Tahliye esnasında çıkan tartışmalar nedeniyle polis ve öğrenciler arasında zaman zaman kovalamaca yaşandı.
Bu arada olaylar nedeniyle bölgeye 2 adet ambulans sevk edildi. Okul çalışanları ise olaylarda bir öğrencinin tornavida ile yaralandığını ve bazı öğretmenlerin park halindeki araçlarının camlarının kırıldığını ileri sürdü.
Öte yandan yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. 

Mehmet Bulut - Serhat Demir
GAZİANTEP 


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