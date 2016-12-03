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Gaziantep'te mazot tankeri patladı

Gaziantep'te boş alanda park halindeki bir mazot tankeri patladı. Patlama esnasında park halindeki 2 otobüste büyük maddi hasar meydana geldi.

Gaziantepte mazot tankeri patladı

03 Aralık 2016 17:11

Edinilen bilgiye göre, Karacaahmet Mahallesi Taha Tır Garajı denilen bölgedeki boş arazide park halinde bulunan ve plakası olmayan bir mazot tankeri, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama esnasında ve çıkan yangında tankerin yakınında park halinde bulunan 27 EY O56 ve 27 D 9356 plakalı 2 yolcu otobüsünde ise büyük maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının sebebini belirlemeye çalışırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, patlamanın boş alanda meydana gelmesi ve yolcu otobüslerinin boş olması büyük bir faciayı önledi.

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, Mazot tankeri, patlama


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