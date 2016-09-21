Gaziantep Valiliği'nin yapılan yazılı açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütünün üst yönetimi tarafından alt kadrolarına, Terörist başı Abdullah Öcalan'ın hayatından sözde endişe edildiği ve herhangi bir haber alınamaması durumunda Türkiye genelinde başkaldırı (serhildan) tarzı şiddet eylemleri düzenlemeleri yönünde talimatlar verildiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda Kurban Bayramı öncesinde, örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde Gaziantep'te faaliyet gösteren Ümit Dalgın isimli şahsın kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere, ekonomik değeri bulunan binalara ve araçlara el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve havai fişek atma, yol kapatma ve kolluk görevlilerine yönelik ateşli silah kullanma tarzında eylem hazırlığında bulunduğu yönündeki bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Ümit Dalgın isimli örgüt mensubu, çok sayıda molotof kokteyli ve molotof kokteyli yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte yakalanarak 20.09.2016 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Yapılan çalışmada, 37 adet kullanıma hazır molotof kokteyli, 13 adet molotof kokteyli yapımında kullanılan boş şişe, 3,5 Litre molotof kokteyli yapımında kullanılan benzin maddesi, 22 adet yüz maskesi, 1 çift eldiven, 1 adet örgütsel içerikli pankart elde edilmiştir'' denildi.

''Okula saldıranlar yakalandı''

Diğer yandan, 18 Ağustos 2016 saat 16.45 sıralarında, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde bulunan Hatice Karslıgil İlköğretim Okulu’na düzenlenen molotoflu saldırı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gündüz vakti okul önüne gelen yüzleri maskeli şahıslar tarafından ateşlenen şişeler okulun bahçesinden binaya atıldı. Yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken okulda maddi hasar meydana gelmişti.

Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 1’i tutuklanırken, 2 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

