Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde bulunan Hatice Karslıgil İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri maskeli yaklaşık 15 kişilik grup, yanlarındaki molotof kokteyllerini okula fırlattı. Molotoflu saldırı sonrası okulun araç gereç odasının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Okulda yangının çıktığı bölümdeki araç gereçler kullanılamaz hale gelirken, saldırıyı düzenleyen yüzü maskeli grup ise ara sokaklara dağılarak kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç