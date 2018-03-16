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Gaziantep'te ÖSP il başkanı tutuklandı

Gaziantep'te PKK/KCK/YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖSP il başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantepte ÖSP il başkanı tutuklandı

16 Mart 2018 19:35

Gaziantep'te Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) İl Başkanı Hasan Kaya, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto ettiği, PKK/KCK/YPG örgüt bağlantısı bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 2 gün önce gözaltına alınmıştı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalanan Kaya, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Gaziantep Adliyesi'ne götürülen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

 

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