Gaziantep'te patlamamış el bombası bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gazinatep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi Şehit Hasan Cevahir Sokak'ta seyir halindeki bir motosikletten düştüğü ileri sürülen bir adet patlamamış el bombası bulundu. El bombasının düştüğünü gören küçük bir kızın haber vermesi üzerine mahallede büyük panik yaşandı. Mahalledeki esnafın polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı sokağa bomba imha uzmanları da yönlendirildi. Özel kıyafetlerini giyen ekiplerin yaptığı incelemede patlamadığı belirlenen el bombası etkisiz hale getirildi. Bomba incelenmek üzere emniyete götürülürken, polis bombayı düşürdüğü ileri sürülen motosikletin peşine düştü.

Mehmet Bulut - Said Vakkas Yağcı