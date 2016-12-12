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Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda HDP il eş başkanı, DBP il eş başkanı, DBP Şahinbey ilçe başkanı, DBP Şehitkamil ilçe eş başkanı, eski DBP il başkanı, eski DBP Şehitkamil ilçe başkanı ile eski ve yeni parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.


12 Aralık 2016 11:16

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden, eylem ve faaliyette bulunan, aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu toplam 52 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda HDP Gaziantep il eş başkanı, DBP il eş başkanı, DBP Şahinbey ilçe eş başkanı,DBP Şehitkamil ilçe eş başkanı, eski DBP il başkanı, eski DBP Şehitkamil ilçe başkanı ile eski ve yeni parti yöneticileri, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER) Başkanı, Kongreya Jinen Azadi-Özgür Kadın Kongresi (KIA) sorumlusunun da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından olan KCK/TY (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Yürütmesi) adına kentte sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, yasa dışı eylemler düzenleyen, sosyal medya üzerinde terör örgütünün propagandasını yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret eden 36 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 adet tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, PKK/KCK terör örgütü içerikli kitap ve doküman ile çeşitli elektronik malzeme ve dijital veri depolayıcıları elde edilerek el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gizlice örgütlenerek devletin bağımsızlığını zayıflatmayı veya birliğini bozmayı hedefleyen, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye ve demokratik yollarla seçilmiş hükumeti yasa dışı yöntemlerle ortadan kaldırmayı amaçlayarak 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi içerisinde bulunan FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) terör örgütü içerikli 6 adet kitap ve dokümana el konuldu.

Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, özel harekat polisleri ve zırhlı araçlar da katılırken kilitli demir kapılar ise koç kafası vurularak açıldı.
(SD-HA-Y) 


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