Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahalllesi 67 nolu Sokakta evinde bulunduğu belirlenen Ahmet K. isimli şahsı gözaltına almak istedi. Hırsızlık ve cinayet gibi suçlardan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet K, kendisini gözaltına almak isteyen polislere ateş açarak, kaçmaya başladı. Polis açılan ateş üzerine takviye isterken, bölgeye özel harekat polisleri de çağrıldı. Şahıs kovalamacada, 87 nolu sokakta yer alan bir evin çatışına çıktı. Polis ekipleri tarafından evde sıkıştırılan şahıs, ikna çabaları esnasında etkisiz hale getirildi. Olay yerine ambulanslar da sevk edilirken, gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ahmet K.'nın 2001 yılında bir cinayete karıştığı iddiasıyla arandığı 15 yıl yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Mehmet Bulut - Serhat Demir