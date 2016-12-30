Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yılbaşı öncesi halk sağlığını tehdit eden Gümrük Kaçağı ve Sahte içki ile sigaraya yönelik yapılan çalışmalarda, İlimiz Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde 6 ayrı büfe, depo ve ikamet gibi adreslerde yapılan aramalarda; bin 747 adet (Şişe) gümrük kaçağı içki, 419 litre etil alkol, 30 adet boş şişe, bin 490 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak içki ve sigara olayına karışan B.A , S.A., B.K. ve B.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı'' denildi.

