Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun, kamuoyunun ‘yapılandırma, af kanunu’ olarak bildiği, 6736 sayılı kanun kapsamında 20 bin kişinin toplam 400 milyon TL’lik borcunun yapılandırıldığını söyledi. 1 Eylül’de başlayan ve 25 Kasım Cuma günü sona eren başvuru sürecinde yaklaşık 10 milyon TL’nin ise peşin olarak tahsil edildiğini belirten SGK İl Müdürü Uzun, “Yaklaşık 400 milyon alacağımızı yapılandırdık. Tabi bunun içerisinde Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik destek primi, Bağkur ve işveren borçları dahil. Yaklaşık 20 bin civarında vatandaş borcunu yapılandırmak için bize müracaat etti. Bunun 10 milyon TL’sini peşin olarak tahsil ettik” dedi.

Tahsilatta son tarih 2 Ocak

Müdür Uzun, borçları peşin ödeyecekler yada taksitlendirenlerin ödeyeceği ilk taksit için ise 2 Ocak tarihin son olduğunu ifade etti. Uzun, “Borçlarını hem peşin ödemek isteyenler için hem de taksitli yapılandıranların ilk taksitini ödemesi için 2 Ocak 2017 tarihi son gün olacak. Bu tarihe kadar yoğun bir ödeme bekliyoruz. Borcunun tamamını peşin ödeyecekler de, borcunun ilk taksitini ödeyecekler de paralarını en geç 2 Ocak’ta ödemeleri gerektiğini unutmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

GSS için başvuru sürüyor

Uzun, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçluları için başvuru sürecinin 31 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüğünü hatırlatarak, “GSS borçları için yapılandırma başvuru süreci devam ediyor. GSS borcu olanlar ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız bize gelip müracaat edebilirler. Bu yapılandırma imkanından yararlanabilirler. Bu vatandaşlarımız borçlarını peşin de ödeyebildikleri gibi 12 taksitte yaptırabiliyorlar. GSS borçlularımız 31 Ocak’ı da beklemeden, bir an önce gelip, borçlarını yapılandırırlarsa çok iyi olur” şeklinde konuştu.

“Aksayan 3 taksit yapılandırmayı bozar”

Uzun, borçlarını yapılandıranların taksit yada ödemelerini aksatmaması konusunda uyarılarda bulundu. İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırmanın bozulacağını anlatan Uzun, bir yıl içerisinde en fazla 2 taksit geciktirilebileceğini vurgulayan Uzun, “İnşallah vatandaşlarımızı da taksitlerini aksatmadan borçlarını öderler. Bir yılda en fazla iki taksit aksatabilirler. Üçüncüyü aksattığı zaman bu yapılandırma bozulur” ifadelerini kullandı.

Yapılandırılan borçlar

SGK Müdürü Uzun, yapılandırmanın kapsadığı borçlar ile ilgili ise “Rücu'en alacaklarımız, örneğin iş kazası sonucu iş verenlerden rücu edeceğimiz alacaklarımız, yada muvazaalı boşanma gibi yersiz ödediğimiz alacaklar hariç hemen hemen tüm alacaklarımız bunların içerisinde. Prim borçları, işsizlik sigortası, icraya intikal etmiş işveren borçları, idari para cezalarımız gibi alacaklarımızın tamamı yapılandırma kapsamına girdi” dedi.

Uzun, artık beklentilerinin ise borçluların yapılandırılmaya sadık kalınması olduğunu söyledi. “Başvuru sürecindeki beklentimiz hemen hemen karşılandı. Bundan sonraki beklentimiz ise, yapılandırmayı gerçekleştiren borçlularımızın, hak kaybına uğramaması için borç taksitlerini süresinde ödemeleri” diye konuştu.

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