Gaziantep'te tekstil fabrikasında büyük yangın

Şehitkamil ilçesi 4. organize sanayi bölgesinde bulunan bir sentetik fabrikasının iplik deposunda saat 20.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi ve özel fabrikaların itfaiye araçlarından oluşan yaklaşık 40 araç ve 90 kişilik ekiple alevlere müdahale edilmişti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken, fabrika çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Yoğun dumanın ortaya çıktığı yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise fabrika çevresinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda müdahale edilmişti.

Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları itfaiye ekiplerince sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.