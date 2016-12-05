Olay, önceki gece Şehitkamil ilçesi Allaben Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar gece geç saatlerde cep telefonu bayisine gelerek vitrin camını kırdılar. Daha sonra içeri giren şahıslar saniyeler içinde raflarda bulunan 35 bin TL değerindeki cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı.

İş yerinin alarmının çalması sonucu olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak durumu mağaza sorumlusuna bildirdi. 35 bin TL zarara uğradıklarını belirten mağaza sorumlusu İbrahim Büyükaçıkgöz, “Sabah saat 04.00'te polisin araması ile durumdan haberdar oldum. Hemen kalkıp iş yerine geldim. Burada camın kırık olduğunu ve raflarda bulunan telefonların olmadığını gördüm. Polis ekipleri inceleme yapıyorlar. İnşallah kısa sürede hırsızlar yakalanırlar’’ diye konuştu.

Orhan Erkılıç