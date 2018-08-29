Gaziantep'te terör operasyonları

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şubesi ekipleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla PYD/YPG, DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

İlk terör operasyonunda önümüzdeki günlerde provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan ülkeye giriş yaparak Gaziantep'e geldiği, terör örgütüne eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer operasyonlarda ise DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütleri adına Suriye’de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan ülkeye geldiği ve örgüte eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen 3’ü Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

5’i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 kişinin yakalandığı operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet av tüfeği fişeği, 21 adet tabanca fişeği ile çok sayıda PKK/KCK, DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütü içerikli dokümanlar ve dijital materyal elde edildi.