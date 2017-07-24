Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün yapılanmalarından KCK/TY ve DGH adına faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapıyı tekrar örgütsel buluşma ve toplantılar organize ederek, kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan ve geçmiş dönemlerde meydana gelen kanunsuz gösterilere katıldığı ya da organize ettiği tespit edilen şahıslara yönelik insansız hava aracı desteği ile düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.