Diğer
Kategoriler

Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Gaziantepte terör operasyonunda 6 tutuklama

24 Temmuz 2017 19:37
Gaziantep'te terör operasyonunda 6 tutuklama - Tıkla İzle

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün yapılanmalarından KCK/TY ve DGH adına faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yapıyı tekrar örgütsel buluşma ve toplantılar organize ederek, kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan ve geçmiş dönemlerde meydana gelen kanunsuz gösterilere katıldığı ya da organize ettiği tespit edilen şahıslara yönelik insansız hava aracı desteği ile düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.  

Etiketler: Gaziantep, terör operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 34°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 38°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!