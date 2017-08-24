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Gaziantep'te ticari taksi eve girdi: 6 yaralı

Gaziantep'te ticari taksi, bir evin duvarına çarparak içeriye girdi. Aracın ve duvarın altında kalan 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Gaziantepte ticari taksi eve girdi: 6 yaralı

24 Ağustos 2017 14:27
Gaziantep'te ticari taksi eve girdi: 6 yaralı - Tıkla İzle

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde seyir halinde bulunan B.İ. idaresindeki 27 T 1120 plakalı ticari taksi, dönüş yapmak isterken yoldan çıkarak bir evin duvarına çarptı. Kaza esnasında duvarın dibinde yer yatağında uyuyan 44 yaşındaki Cemil Akkem ile Emir (6), Merve (5), Zekeriya Ahmed (5), Münir (3) ve Vael (2), evin içerisine giren aracın ve yıkılan duvarın altında kaldı. Yaralılar aracın altından çıkarılarak hastanelere kaldırılırken, 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. 

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, taksi


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