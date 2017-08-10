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Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü...

Gaziantep’te ağabeyi ile liseye kaydını yaptırmaya giden 14 yaşındaki Gülben Çökükoğlu, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantepte trafik kazası: 1 ölü...

10 Ağustos 2017 13:20

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gaziantep-Osmaniye karayolunun 30’uncu kilometresi Atalar Mahallesi mevkinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülben Çökükoğlu (14) ağabeyi ile birlikte liseye kaydını yaptırmak üzere evinden ayrıldı. Yolun karşısına geçerken Deniz E. idaresindeki 80 HH 414 plakalı otomobilin çapması üzerine yola savrulan Çökükoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Çökükoğlu’nun cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Deniz E. ise jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Orhan Erkılıç - Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, trafik kazası


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