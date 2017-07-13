Gaziantep'te trafik kazası:5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Mığarcık köyünden Gaziantep'e seyir halinde olan Selim Ö. idaresindeki 31 U 3057 plakalı otomobil, İbni Sina Mahallesi Aslınbel rampasında kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 4 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Gaziantep'te yakınlarının ziyarete gittiklerini anlatan Sürücü Selim Ö., çok yavaş bir şekilde seyir halinde olduğunu belirterek, "Çok yavaş bir şekilde gidiyordum. Ne olduğunu anlayamadım. Araç bir anda kaymaya başladı. Kontrolü kaybettim" dedi.

Polis kaza ile ilgili inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet Bulut