Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep genelinde "Uyuşturucu Madde Ticareti " yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyon düzenlendi. Otogar civarı ile Gümüştekin, Güzelvadi, Binevler, Serinevler, Burak, Vatan, Hacıbaba ve Yeditepe mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sokak satıcısı olduğu belirtilen şüpheli şahıslardan, toplamda 345,23 gram Metamfetamin maddesi, 20 gram eroin, 95,5 gram sentetik Cannobinoid (Bonzai) maddesi, 271,3 gram ağırlığında fişekler halinde satışa hazır esrar maddesi, 5 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticaretini yapan 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 5 şahsın ayrıca değişik suçlardan da arandığı tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 16 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 4'ü serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.