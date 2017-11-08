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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep’te devam eden Huzur Operasyonları kapsamında 9 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantepte uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

08 Kasım 2017 17:07

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı baskında uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak 9 farklı adrese eş zamanlı Huzur operasyonu düzenlendi. Yapılan Operasyonda, satışa hazır vaziyette 37 Fişek Metamfetamin (Ateş-Buz) Uyuşturucu maddesi, 334,5 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, bir adet tabanca ile bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan, bir tanesi aranan şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor. 

 

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