Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ''Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Şehitkamil İlçemiz Karaburç mahallesinde ikamet eden Z.D. isimli şahsın Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilmiştir. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uzun namlulu kaleşnikof marka silah, 3 adet tabanca ve 4 adet şarjör ile 100 adet fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan Z.D. isimli şüpheli şahıs, “Silah Ticareti ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir'' denildi.