Edinilen bilgilere göre olay 4 Ocak akşamı Nizip ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ümit Sokak’ta yaşandı. Ramazan Ç. isimli 63 yaşındaki adam Kendi evinde karısı Nesriye ve oğlu İsmail tarafından feci şekilde dövüldü. Daha sonra babasının ölmediğini anlayan oğlu İsmail, babasının boğazına ipi sararak onu boğarak öldürdü. Anne ve oğlu daha sonra cesedi battaniyeye sardıkları cesedi tanıdıkları birinden emanet aldıkları arabaya atarak, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine götürdü. Ramazan Ç.’nin cansız bedenini Fırat nehrine atan anne ve oğul hiç bir şey olmamış gibi tekrar eve döndükten sonra, yaşanan cinayete şahit olan ve bir süre önce eşinden ayrılarak babasının evine geldiği öğrenilen kız kardeşi Şefika A.’yı da kimseye anlatmaması için ölümle tehdit ettiler. Ramazan Ç’nin 4 gün ortalıkta görünmemesi üzerine kardeşleri onu sormak için eve gittiler. Ancak Ramazan Ç’nin Karısı eşinin 4 gündür kayıp olduğunu ve karakola bildirmedikleri söylemesi üzerine, Ramazan Ç’in yakınları hemen karakola giderek kayıp müracaatında bulundu.

Kaybolan Ramazan Ç. ile ilgili soruşturma başlatan Nizip ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürosu ekipleri Ramazan Ç’nin kaybolduktan hemen sonra değil, 4 gün sonra eşi tarafından müracaatta bulunduğu, evde eşi ve oğlu ile sürekli kavga ettikleri bilgisi ulaştı. Polis Kayıp Ramazn Ç’nin evine gitti. Evde inceleme yapan polis, kan izlerine rastladı. Evde yaşayan Ramazan Ç nin kızı Şefika A. babasının kayıp olmadığını annesi ve kardeşi tarafından önce dövülüp, sonrada iple boğulduğunu kendisinde annesi ve kardeşi tarafından kimseye anlatmaması için ölümle tehdit edildiğini ve vicdan azabı çektiğini itiraf etti. Anne ve oğlunu gözaltına alan polis, yaptığı çapraz sorguda İsmail Ç(22)’nin olayı nasıl yaptıklarını itiraf ederek, cesedi attıkları yeri de polis ekiplerine gösterdi.

Emniyette işlemleri tamamlan anne ve oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fırat nehrinde de sualtı polisi tarafından Ramazan Ç’nin cesedinin arama çalışması devam ediyor.

ÖMER YAYLA