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Gaziantep'te vahşet! Uyuşturucu parası vermeyen annesini bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te madde bağımlısı şahıs, uyuşturucu parası vermeyen annesini bıçaklayarak öldürdü. Şahıs daha sonra ise sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Gaziantepte vahşet! Uyuşturucu parası vermeyen annesini bıçaklayarak öldürdü

06 Nisan 2018 15:21
Gaziantep'te vahşet - Tıkla İzle

İddiaya göre, Çamlıtepe Mahallesi 40 Nolu Cadde'de annesi Halime Sevindi (66) ile birlikte yaşayan madde bağımlısı M.S.(32), uyuşturucu krizine girince madde almak için annesinden para istedi. Para vermeyen annesiyle tartışmaya başlayan M.S. eline aldığı bıçakla annesini yaklaşık 6 yerinden bıçakladı. M.S. daha sonra 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne Halime Sevindi'nin öldüğünü belirledi. M.S. bölgeye sevk edilen polis ekiplerine suçunu itiraf ederek, teslim oldu.

Gözaltına alınan M.S.'nin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenilirken, polisin olay yerinde incelemesi sürüyor  

Mehmet Bulut

 

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