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Gaziantep'te yağmur maratonu

Gaziantep'te yağmur maratonu
Gaziantep'te yağmur maratonu

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi adeta maraton koşusu yaptı, kimileri ise yağmuru umursamadı.

Gaziantep akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ıslanmamak için adeta maraton koşusu yaptı, bazıları ise yağmuru hiç umursamadı. Vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen yağmurdan ıslanmaktan kurtulamadı

Kuryeler de zorlandı 

Rüzgar ile birlikte etkili olan yağış, motorlu kuryeler de zor anlar yaşadı. Bir kurye ise motosikletin üzerindeki kolileri bez parçası ile kapatarak, yağmurdan korumaya çalıştı.
Öte yandan kısa süren yağış esnasında yollarda su birikintileri de oluştu.

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