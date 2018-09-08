Gaziantep'te yağmur maratonu

Gaziantep akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları ıslanmamak için adeta maraton koşusu yaptı, bazıları ise yağmuru hiç umursamadı. Vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen yağmurdan ıslanmaktan kurtulamadı

Kuryeler de zorlandı

Rüzgar ile birlikte etkili olan yağış, motorlu kuryeler de zor anlar yaşadı. Bir kurye ise motosikletin üzerindeki kolileri bez parçası ile kapatarak, yağmurdan korumaya çalıştı.

Öte yandan kısa süren yağış esnasında yollarda su birikintileri de oluştu.