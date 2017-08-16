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Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara operasyon: 9 gözaltı

Gaziantep'te polis 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına aldı.

Gaziantepte yasa dışı bahis oynatanlara operasyon: 9 gözaltı

16 Ağustos 2017 18:45

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ahlak Büro ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bahis oynatan 9 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 6 oyun makinesi, 5 yazıcı, bahis kuponları, 3 bilgisayar hardiski ve 3 bin 845 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilere 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Operasyon düzenlenen 6 iş yerinin ise zabıta ekiplerince mühürlendiği belirtildi. 

Lider Olgun
 

Etiketler: Gaziantep, Yasa dışı bahis


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