Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara operasyon: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ahlak Büro ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bahis oynatan 9 kişi gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 6 oyun makinesi, 5 yazıcı, bahis kuponları, 3 bilgisayar hardiski ve 3 bin 845 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilere 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Operasyon düzenlenen 6 iş yerinin ise zabıta ekiplerince mühürlendiği belirtildi.

Lider Olgun

