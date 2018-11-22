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Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep'te sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşüyor. Yoğun sis nedeniyle havayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor - Tıkla İzle

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte sabah saatlerinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle kentte görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren Gaziantep Havalimanı'na yoğun sis nedeniyle inemeyen uçakların Adana'ya yönlendirildiği öğrenildi. Gaziantep'ten havalanacak uçakların ise kalkış için sisin dağılmasını beklediği öğrenildi. Sisin öğleden sonra dağılması ve uçakların yeniden rutin seferlerine başlaması bekleniyor.

Bakan Soylu'nun uçağı rötarlı geldi 

Öte yandan bir dizi program için Gaziantep'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uçağı da sis nedeniyle kente rötarlı olarak geldi. Bakan Soylu'nun uçağı, yoğun sis nedeniyle güçlükle Gaziantep Havaalanı'na inebildi.
Kentte yağmur ve sisin Cumartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.  

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